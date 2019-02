Personalnot im Vorstand, aber sportliche Erfolge

Mannheim.Eigentlich könnte der Vorstand des Turngaus Mannheim am Samstag beruhigt in die Jahreshauptversammlung gehen, denn sportlich steht der Dachverband von 85 Turnvereinen und Turnabteilungen von Sportvereinen gut da. Nicht nur das Landesturnfest in Weinheim strahlt noch immer aus, auch alle elementaren Aufgaben wurden von den Vorstandsmitgliedern und den anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern in den verschiedenen Gremien erfüllt. Obwohl einige wegen akuten Personalmangels mehrere Ämter ausfüllen mussten.

Dass das an die Substanz geht und auf keinen Fall so bleiben kann, weiß Vorsitzender Werner Mondl und schlägt, weil im Wahljahr 2020 bis zu 14 unbesetzte Posten drohen, Alarm. „Das ist eine dramatische Zuspitzung. Mit einer so dünnen Personaldecke ist nur noch ein Notverwalten möglich und müssen die Leistungen des Turngaus drastisch zurückgefahren werden“, sieht er nicht nur Sportveranstaltungen in Gefahr, sondern auch die Planungen zur 150-Jahr-Feier des Turngaus 2022.

Sportlich sieht es hingegen gut aus, Aushängeschilder waren einmal mehr die Faustballer. So werden Nick Trinemeier, Marcel Stoklasa (beide TV Käfertal) und Jonas Schröter (TV Wünschmichelbach) für ihren Europameistertitel mit der Nationalmannschaft geehrt. Der TVK hat sich zudem in der 1. Bundesliga etabliert.

Trampoliner vom TSV 1846 stark

Auch das Turnleistungszentrum war für positive Schlagzeilen gut, verbuchte 2018 neun Bundes- und acht Landeskadermädchen und schaffte den Verbleib in der 1. Bundesliga. Der Nachwuchs des Bundesstützpunktes machte Freude, gewann bei den deutschen Jugendmeisterschaften sechs Medaillen.

Die noch jüngeren Turnerinnen gehören ebenfalls zu Deutschlands Spitze. Damit das so bleibt, tritt der Trägerverein TG Mannheim auch in Sachen Talentsuche immer wieder als Veranstalter auf und sucht im neuen Jahr verstärkt Kontakt zu den Turngau-Vereinen.

Trotz prekärer Personallage konnten die Verantwortlichen des breitensportlich orientierten Gerätturnens alle Wettkämpfe durchziehen, Glanzpunkt war die Gauligarunde mit 35 Clubs in sechs Ligen. Im Prellball zählen die Frauen des TV Edingen zu den deutschen Topspielerinnen (2./1. BL Süd, 8. DM), im Trampolin setzt sich der Aufwärtstrend fort. Der TV Hemsbach und der TSV 1846 waren landesweit präsent, allein die Mannheimer sicherten sich dabei zwölf Medaillen. Beim TV Ladenburg wächst die Rhönradabteilung, mischt in Baden bereits vorne mit.

Eher im Verborgenen wirkt der Fachbereich Gymwelt (Turnen, Freizeit- und Gesundheitssport), doch seine Fortbildungen sind die Basis der modernen Arbeit in den Vereinen.

In eine ähnlich schwarze Zukunft wie der Erwachsenen-Vorstand sieht auch die eigenständige Turnerjugend, denn Mitarbeiter werden dringend gesucht. Noch fanden alle spezifischen Wettkämpfe statt und wurde sogar erstmals seit vielen Jahren wieder eine Kampfrichter-Ausbildung angeboten. Doch wenn 2020 Neuwahlen anstehen, könnten sechs von sieben Posten unbesetzt bleiben. sd

