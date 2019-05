Personalprobleme kommen zur Unzeit

MANNHEIM.Der VfL Kurpfalz Neckarau darf von den Aufstiegsspielen zur Fußball-Verbandsliga Nordbaden träumen. Bei zwei ausstehenden Spielen hat das Team der Trainer Richard Weber/Bernd Wigand und Feytullah Genc die Vizemeisterschaft selbst in der Hand. Doch ausgerechnet jetzt gehen dem Tabellenzweiten offenbar die Spieler aus. Am Sonntag (15 Uhr) peilen die Neckarauer dennoch einen Dreier an. Der VfL Kurpfalz muss beim ASV Eppelheim ran. Der Neckarauer Vorsprung auf den Verfolger 1. FC Mühlhausen beträgt derzeit zwei Punkte.

„Natürlich sind wir richtig froh, dass wir es in der eigenen Hand haben“, sagt Genc, der betont: „Es wird ganz schwer werden, denn leider ist unser Kader für die letzten beiden Spielen nur noch sehr klein. Wir müssen auf wichtige Leistungsträger wie Miljan Joksimovic verzichten. Andere sind angeschlagen.“

Mühlhausen vor Pflichtsieg

Der nächste Gegner ASV Eppelheim belegt nur den siebten Tabellenrang. Doch Genc sieht die Eppelheimer als „kompakte Mannschaft“. Konkurrent Mühlhausen tritt am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Kürnbach an. „Für Kürnbach geht es noch um den Klassenerhalt“, sagt Genc, der hinzufügt: „Wir haben den TSV am vergangenen Wochenende mit 8:0 geschlagen. Mühlhausen ist eine ganz starke Truppe. Ich weiß nicht, wie Kürnbach den 1. FC bezwingen soll.“

Unterdessen lobt Lacky Paschaloglou, der Sportliche Leiter der Neckarauer, die Mannschaft und das Trainerteam schon jetzt: „Wir haben eine tolle Runde gespielt. Vor der Saison wurden Dinge verändert, das Ergebnis ist positiv ausgefallen. Auch wenn wir es nicht schaffen würden, wäre es eine gute Saison.“

Geplant wird bei den Neckarauern offenbar aber zweigleisig. Laut Paschaloglou bleibt der aktuelle Kader zusammen. Eine Verpflichtung haben die Neckarauer auch schon bekanntgegeben. Mit Furkan Aksoy hat der VfL Kurpfalz einen Spieler von der SG Heidelberg-Kirchheim geholt – und der verfügt schon über Verbandsligaerfahrung.

Bereits am Samstag empfängt Meister SV Waldhof II um 16 Uhr die Spvgg 06 Ketsch. Türkspor Mannheim trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den FC Bammental. bol

