Personalpuzzle beginnt von Neuem

In der vergangenen Spielzeit war der SVW II lange ganz oben mit dabei. In der Rückrunde brachen die Waldhöfer allerdings ein. Letztlich wurde es der undankbare dritte Platz. „Diese lange Pause zu Beginn der Rückrunde hat uns völlig aus dem Tritt gebracht“, erinnert sich Brandenburger, der mit reichlich Unbehagen auf den Spielplan schaut: „Wir haben ja nach der ersten Partie am Sonntag gegen die TSG Eintracht Plankstadt gleich wieder 14 Tage Pause. Das ist mir nicht so recht.“

Neben Tsiflidis konnte der Coach weitere verbandsliga- und landesligaerprobte Akteure wie Damian Hill (VfB Gartenstadt) oder Giovanni Scalamato (VfL Kurpfalz Neckarau) gewinnen. Der Coach lotste den 22-jährigen Marcus Hawk von seinem alten Club Rot-Weiß Rheinau an den Alsenweg. Dazu kommen einige Talente aus der eigenen Jugend. „Wir möchten in erster Linie wieder eine gute Saison spielen“, sagt Brandenburger, der seiner Mannschaft den Druck erst einmal nehmen möchte. Die Konkurrenz nimmt die Blau-Schwarzen nach der starken letzten Saison allerdings sehr ernst. bol

