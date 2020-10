Petkovic will kein großes Spektakel

Darmstadt.Die frühere French-Open-Halbfinalistin Andrea Petkovic (Bild) hat für ihr Karriere-Ende kein großes Spektakel im Kopf. „Ich glaube, es wird bei mir eher still und leise sein. Ich werde vielleicht ein Video hochladen und „Bye, schön war es mit euch“ sagen“, sagte die 33-jährige Darmstädterin in der Sendung „der Sonntagstalk in hr3“.

Eigentlich wollte die frühere Top-Ten-Spielerin ihre Karriere in diesem Jahr ausklingen lassen, aufgrund der Corona-Krise und der daraus folgenden Turnierpause wird sie ihre Laufbahn jedoch auch 2021 fortsetzen. dpa (Bild: dpa)

