Pfingstberg im Derby eiskalt

Anzeige

Schwetz. II – VfL Kurpf. II 3:4 (1:3)

Im Duell der Tabellennachbarn gewann der VfL Kurpfalz Neckarau beim SV Schwetzingen und ist nun punktgleich mit dem SVS. Dabei zeigten die Neckarauer vor allem in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung.

Seckenh. – Pfingstberg 0:6 (0:1)

Trotz engagierter Leistung musste der SV Seckenheim gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt eine klare Niederlage hinnehmen. Beide Teams schenkten sich in der ersten Halbzeit nichts. Nach der Pause brach Seckenheim ein und Pfingstberg nutzte seine Chancen eiskalt.

Rheinau – H. Türkspor 3:6 (3:2)

Viele individuelle Fehler brachten die TSG Rheinau um ein besseres Ergebnis gegen den FC Hochstätt Türkspor. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es sportlich um nichts mehr ging.

TSV Neckarau – Brühl II 2:1 (1:1)

In einer umkämpften Partie erwischte der FV Brühl gegen Neckarau den besseren Start und ging früh in Führung. Der TSV zeigte sich nicht geschockt, spielte weiter munter nach vorn und kam so zum Ausgleich. In Halbzeit zwei zeigte der TSV den größeren Siegeswillen und gewann verdient.

Altlußh. – Neckarhausen 2:2 (1:0)

Der SV Altlußheim kam gegen den FC Viktoria Neckarhausen trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein Unentschieden hinaus. Bitter für die Altlußheimer: Sie verschossen in der 87. Minute einen Elfmeter.

Rohrhof – Oftersheim 3:1 (1:0)

Der SV Rohrhof nahm im Heimspiel gegen die SG Oftersheim das Heft sofort in die Hand und ging folgerichtig in Führung (20.). Danach verflachte die Partie. Erst in der Schlussphase kam noch einmal Schwung ins Spiel. Hier sorgte Torjäger Daniele Parisi mit einem Doppelpack für die Entscheidung zugunsten Rohrhofs.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018