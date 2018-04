Pfingstberg lässt Federn

Anzeige

Mannheim.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, läuft im Aufstiegskampf alles auf einen Dreikampf zwischen dem SV Rohrhof, der Spvgg Ketsch II und Brühl II hinaus.

Pfingstberg – Ketsch II 0:5 (0:3)

Der SC Pfingstberg-Hochstätt muss seine Aufstiegsträume nach der herben Klatsche gegen die Spvgg Ketsch wohl endgültig begraben. Den Gastgebern wollte an diesem Tag einfach nichts gelingen, so dass der Sieg für Ketsch völlig in Ordnung ging.

Oftersheim – TSV Neck. 1:4 (1:0)

Dank einer starken zweiten Halbzeit setzte sich der TSV Neckarau gegen die SG Oftersheim durch. Die SGO war in der ersten Halbzeit das bessere Team, brach aber nach dem Seitenwechsel komplett ein.