PG-Marathonis hamstern Medaillen

Decize.Vier Kanuten der PG Mannheim haben bei den Marathon-Europameisterschaften in Frankreich fünf Mal Gold sowie ein Mal Silber gewonnen und damit fast die optimale Ausbeute geholt. Christian Hauke, Enno Schönung, Vitali Maser und Christoph Machinsky bildeten vier Fünftel des deutschen Teams und waren bei großer Hitze auf der extrem flachen Saone topfit. Sie meisterten im Canadier-Einer die vier Paddel-Runden der Halbmarathon-Distanz mit den jeweiligen 200-Meter-Laufpassagen ohne Schwächen und landeten alle auf dem Podest.

Hauke, Maser und Schönung gewannen in ihren Altersklassen die jeweiligen EM-Titel, Machinsky Silber. Doch im Zweier sicherte auch er sich tags darauf zusammen mit Hauke in der AK Ü 40 sein Gold. Maser/Schönung holten in der AK Ü 50 ihren zweiten Sieg. sd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.08.2019