Philip Heintz schwimmt in Favoritenkreis

Gwangju.Lagenschwimmer Philip Heintz (Bild) hat bei der WM in Südkorea locker das Finale über 200 Meter erreicht. Der 28 Jahre alte gebürtige Mannheimer schlug am Mittwoch in Gwangju nach 1:56,95 Minuten an und belegte damit im Halbfinale Rang zwei. Schnellster war der Schweizer Jeremy Desplanches mit einer Zeit von 1:56,73 Minuten. Heintz hatte sich vor den Weltmeisterschaften sehr defensiv zu seinen Zielen geäußert. Sein persönlicher Auftakttag im WM-Becken macht nun sogar Hoffnung auf eine Medaille. Schmetterling-Schwimmerin Franziska Hentke darf sich nach Silber bei der vergangenen WM auch in Südkorea Hoffnungen auf eine Topplatzierung machen. Die 30-Jährige schlug am Mittwoch im Halbfinale über 200 Meter nach 2:08,14 Minuten an und erreichte damit den fünften Platz. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019