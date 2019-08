Philipp Stahr überrascht

Mannheim.Am 7. September beginnt die neue Saison in der Feldhockey-Bundesliga, doch bei den Damen des Mannheimer HC wird dann nicht mehr Philipp Stahr als Trainer an der Seitenlinie stehen, sondern nur noch Nicklas Benecke, der bereits in der vergangenen Saison gemeinsam mit Stahr ein Trainerduo bildete. Wie bereits berichtet, wurde Stahr von seiner Tätigkeit freigestellt. „Es kam für mich völlig überraschend und ich finde es sehr schade, dass es nun so zu Ende gegangen ist“, sagte der Trainer und verwies auf seine Erfolge. „In den vergangenen Jahren haben wir auf dem Feld und in der Halle sechs von acht möglichen Final Fours erreicht.“

Höhepunkte seiner Amtszeit waren der deutsche Hallenmeistertitel 2016, der Gewinn des Hallenhockeyeuropapokals 2017 und die deutsche Vizemeisterschaft im Feldhockey 2017. „Wir sind als Vorstand zu der Entscheidung gekommen, dass es jetzt bei den Damen einen Neustart einzuleiten gilt. Der Zeitpunkt so kurz vor Saisonstart mag ungewöhnlich sein, aber unsere Entscheidung bezieht sich auf das Geschehen in den vergangenen beiden Spielzeiten. Angesichts des zur Verfügung stehenden Kaders waren hier die Halbfinal-Niederlagen ein unbefriedigendes Ergebnis“, erläutert der Zweite Vorsitzende des MHC, Wolfgang Sauer, die Entscheidung des Clubs. „In der kommenden Saison werden wir vielleicht mal nicht mit ganz oben stehen, aber da muss der Verein dann eben auch mal durch. Schließlich gilt es, den eigenen Nachwuchs ans Bundesliganiveau heranzuführen.“

Sauer weiß, dass den MHC-Damen angesichts einiger Abgänge eine Übergangssaison ins Haus stehen könnte. So wechselte Lydia Haase zum Oberligisten Dürkheimer HC, Camille Nobis studiert in Köln und hat sich dort dem Bundesligakonkurrenten Rot-Weiss Köln angeschlossen. Für Megan Frazer (Irland) und Rachel McCann (Neuseeland) ging es zurück in die Heimat, um Teil eines möglichen Olympiakaders zu werden, Solvej Althof und Maxi Pohl (Auslandsaufenthalt) stehen ebenso nicht zur Verfügung wie Greta Lyer (Karriereende). and

