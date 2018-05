Phönix weiter im freien Fall

Anzeige

Mannheim.Eine Mannschaft, die regelmäßig auseinanderfällt, eine lange Niederlagenserie und ein Trainerwechsel, der komplett verpuffte. Der MFC Phönix taumelt in der Fußball-Kreisliga dem Abstieg entgegen. Noch steht der Traditionsverein mit einem Punkt über dem Strich, doch die Auftritte in den vergangenen Wochen machen wenig Hoffnung auf Besserung. Fünf Pleiten in Folge, darunter herbe Niederlagen gegen direkte Abstiegskonkurrenten wie Neulußheim, Rheinau und zuletzt gegen den FV Ladenburg.

„Solch eine Seuche habe ich bisher nur einmal in meiner Trainerkarriere erlebt, das war damals in der 2. Bundesliga bei Energie Cottbus“, wirkt der erfahrene MFC-Coach Timo Zahnleiter angespannt, jedoch nicht völlig hoffnungslos: „Wir haben in den vergangenen Wochen auch gute Spiele und die richtigen Ansätze gezeigt. In jeder Partie kommt aber der Punkt, an dem die Jungs die Köpfe hängen. Das muss besser werden, sonst wird es hier bei Phönix bald ziemlich dunkel.“

„Desaströse Personalplanung“

Zahnleiter übernahm den Club in der Winterpause, seitdem steht allerdings erst ein Sieg zu Buche. Ende Februar schlug der MFC das Schlusslicht aus Edingen-Neckarhausen mit 3:1.