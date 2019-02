Platz vier das nächste große Ziel

Mannheim.Zwar werden in der Fraueneishockey-Bundesliga noch der neue deutsche Meister und der sportliche Absteiger aus dem Oberhaus ermittelt, doch für die Damen der Mad Dogs Mannheim ging die Bundesligasaison bereits am vergangenen Wochenende zu Ende. Gegen die Düsseldorfer EG fuhren die Mannheimerinnen in der ersten Play-down-Runde mit 5:0 und 7:3 zwei Heimsiege ein und gewannen damit die Serie im Modus „Best of Three“ vorzeitig mit 2:0. Der rasche Klassenerhalt setzte einen gelungenen Schlusspunkt unter die bisher beste Erstligasaison der Mad-Dogs- Damen, die dem Eishockey-Oberhaus seit 2004 angehören – abgesehen von einer dreijährigen Unterbrechung zwischen 2011 bis 2014.

„Dass wir in diesen beiden Play-down-Spielen letztlich so souverän gewonnen haben, sehe ich auch als eine weitere Entwicklung der Mannschaft an“, blickt Mad-Dogs-Headcoach Randall Karsten durchaus gerne auf die nun abgelaufene Spielzeit zurück. „Wir waren dicht an Platz fünf dran und es ist natürlich schade, dass sich diese Entwicklung in der Abschlusstabelle der Hauptrunde nicht so richtig widerspiegelt“, bedauert Karsten dabei vor allem, dass die beiden siegreichen Auswärtspartien bei den Eisbären Juniors Berlin im Nachhinein als verloren gewertet wurden.

Formfehler kostet sechs Punkte

„Da wurde uns leider ein Formfehler in Sachen Spielberechtigung zum Verhängnis“, betont Karsten, dass die Tabelle sonst deutlich enger ausgesehen hätte. Schließlich hatten die sechstplatzierten Mad Dogs sportlich 33 Punkte für sich verbucht, während die fünftplatzierten Berlinerinnen 35 Punkte gesammelt hatten. Nach den beiden Spielwertungen hat Berlin nun aber 41 Zähler und Mannheim nur deren 27.

„Da die Mannschaft nach aktuellem Stand der Dinge weitgehend zusammen bleiben wird, gilt es in der kommenden Bundesligasaison den nächsten Schritt zu machen und zu versuchen Platz vier anzugreifen“, gibt sich der Cheftrainer der Schwarz-Gelben für die kommende Spielzeit optimistisch. „Platz fünf muss nächste Saison unser Mindestziel sein, um dann zu schauen, was vielleicht nach oben hin geht. Eigentlich hätten wir uns Platz fünf in dieser Saison schon holen können. Mit den zwei Heimniederlagen gegen Berlin, der einen Heimniederlage gegen Düsseldorf und der Pleite im zweiten Spiel in Bergkamen, gab es Spiele in denen wir die Punkte verschenkt haben. Wenn man da noch die abgezogenen sechs Punkte dazu rechnet, dann sieht man, was jetzt schon möglich gewesen wäre“, glaubt auch der Teamleiter der Mad- Dogs-Damen, Dirk Clauberg, dass für die Schwarz-Gelben künftig noch mehr drin ist.

Knutson glänzt mit 48 Toren

Großen Anteil an der positiven Entwicklung der Mad-Dogs-Damen haben dabei die beiden Importspielerinnen Theresa Knutson und Lisa Campeau. So markierte Theresa Knutson nicht nur in den beiden Play-down-Partien gegen Düsseldorf acht Tore, die US-Amerikanerin erzielte auch in den 28 Hauptrundenspielen satte 48 Treffer, was sie zur zweitbesten Torjägerin der Bundesliga machte. Mit insgesamt 66 Scorerpunkten nahm sie hier in der Gesamtwertung Platz drei in der Liga ein. Die Kanadierin Lisa Campeau kam auf 16 Tore und 17 Vorlagen.

„Beide harmonieren sehr gut im Sturm miteinander und was noch wichtiger ist: sie harmonieren mit der ganzen Mannschaft und wollen gerne bei uns bleiben. Da gibt es zwar noch ein paar Details zu klären, aber es sieht gut aus, dass beide auch in der kommenden Spielzeit für uns auflaufen werden. Außerdem werden wir wohl auch noch ein paar Neuzugänge haben“, weiß Dirk Clauberg, dass man auch für die kommende Saison Geld in die Hand nehmen muss. „Wir haben schon einen sehr zuverlässigen Sponsoren-Pool, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht über weitere finanzielle Unterstützung freuen würden. Gerade im Fraueneishockey ist es nicht leicht, finanzielle Unterstützung zu bekommen“, berichtet der Teamleiter der Mad-Dogs-Damen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019