Platz zwei für die DJK ein echtes Thema

Der SpVgg Ilvesheim ist die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Kreisklasse A II kaum noch zu nehmen. Dahinter hat sich ein Verfolgerfeld formiert, dem vier Clubs angehören. Bereits neun Punkte liegen zwischen Rang zwei und der DJK Feudenheim auf Platz sechs. Doch aus dem Lager des Aufsteigers von 2018 vernimmt man forsche Worte.

„Intern hatten wir zwar ausgegeben, erst in zwei Jahren in Richtung Kreisliga angreifen zu wollen. Aber für mich ist der Ehrgeiz jetzt schon da, noch um Platz zwei mitzumischen“, gibt DJK-Trainer Giuseppe Giordano zu Protokoll. Seinen Optimismus und Hoffnungsschimmer zieht der Fußballlehrer aus dem bisherigen Auftreten seiner Mannschaft. „Es ist erstaunlich, wie die Jungs das umsetzen, was wir vorher besprochen haben. Und das, obwohl wir Woche für Woche mit einer anderen Formation spielen“, sagt Giordano.

Ganz vorn in der Fairness-Tabelle

Bei der jüngsten 1:3-Niederlage beim Kreisliga-Absteiger TSG 62/ 09 Weinheim II standen gar zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft im Aufgebot. Dennoch lobt der DJK-Trainer, dass seine Elf die zweite Halbzeit an der Bergstraße nicht verloren hat (1:1). Ein weiteres Plus des A-Ligisten ist das ausgesprochen faire Auftreten – in der entsprechenden Tabelle liegt die DJK auf dem ersten Platz. „Das ist eine sehr anständige Mannschaft. Wir nehmen die Zweikämpfe so an, wie es in der A-Klasse erforderlich ist, allerdings weitgehend ohne Foul zu spielen“, erklärt Giordano.

Auf Rang zwei der Fairplay-Tabelle folgt die SpVgg Wallstadt II, die am Sonntag in Feudenheim zu Gast ist. Giordano mahnt zur Vorsicht und warnt vor dem bislang noch sieglosen Tabellenvorletzten. wy

