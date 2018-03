Play-off-Heimrecht zum Greifen nah

Anzeige

Ehingen.Das Ziel ist klar: Die MLP Academics möchten mit Heimrecht in die erste Play-off-Runde der Basketball-ProA-Liga starten. Nach dem 82:80 (47:36)-Sieg in Ehingen steht fest: Den Heidelbergern fehlt in ihren letzten zwei Hauptrundenspielen nur noch ein weiterer Erfolg, um dieses Ziel zu erreichen und unter die Top Vier zu kommen. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben jedoch nachgelassen und einige Fehler gemacht“, sagte Academics-Trainer Frenki Ignjatovic.

Gegen den Abstiegskandidaten Ehingen kamen die Academics passabel aus der Kabine, nach dem ersten Viertel lagen sie mit 22:19 in Führung. Bis zur Pause bauten die Heidelberger den Vorsprung auf 47:36 aus, doch danach verloren sie den Faden und lagen nach dem dritten Viertel sogar knapp zurück (57:58). Bis zum Schluss stand die Partie auf des Messers Schneide, die Academics drehten das Spiel wieder und behielten die Nerven.

Academics: McGaughey (17), Ely (16), Palm (10), Ney (10), Kuppe (10), Würzner (8), Smith (6), Seiferth (5), Steffen, Rosenbohm. red