Play-off-Start: Im Eiltempo zum DM-Titel

Timo Boll will mit Düsseldorf seine Titelsammlung erweitern. © dpa

Düsseldorf.Der erste deutsche „Geister-Meister“ der Corona-Zeit wird in dieser Woche im Tischtennis ermittelt. Drei Monate nach der Saisonunterbrechung trägt die Tischtennis-Bundesliga TTBL ab Mittwoch ihre Play-off-Runde aus. Da diese nur noch aus zwei Halbfinals und einem Endspiel am Sonntag besteht, ist die TTBL mit ihrer Geisterspiel-Runde schneller wieder fertig als die Basketball- oder Fußball-Bundesliga.

Im ersten Halbfinale stehen sich am Mittwoch um 13 Uhr der Hauptrunden-Sieger 1. FC Saarbrücken mit Nationalspieler Patrick Franziska und der Tabellenvierte Werder Bremen mit dem schwedischen WM-Zweiten Mattias Falck gegenüber. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag um 13 Uhr der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit Starspieler Timo Boll sowie Titelverteidiger TTF Ochsenhausen aufeinander. Das Finale beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Frankfurter Fraport Arena. Alle drei Spiele werden im Fernsehen bei Eurosport und im Internet bei Sportdeutschland.TV übertragen.

„Es geht um alles“

Boll kennt die Bedingungen mit Partien ohne Zuschauer bereits. Anfang des Monats siegte er beim „Düsseldorf Masters“. „Da gab es nicht einmal einen Coach. Jetzt sitzt wenigstens die ganze Mannschaft an der Box und kann für ein bisschen Stimmung sorgen“, sagte der Odenwälder. „Außerdem wissen wir, dass es in diesem einen Spiel um alles geht. Das sollte genug Motivation sein.“

Um die Play-off-Runde überhaupt durchführen zu dürfen, hat auch die TTBL ein Abstands- und Hygienekonzept erstellt. Zuschauer sind bei den Spielen nicht erlaubt. Es gibt nach vier Einzel-Matches auch kein Abschlussdoppel, sondern ein fünftes Einzel. Die Spieler dürfen nicht die Seiten wechseln, der Tisch und die Bälle werden regelmäßig desinfiziert. dpa

