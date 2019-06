Play-offs: Tornados fordern Solingen

MANNHEIM.Nur hauchdünn haben die Mannheim Tornados eine Überraschung verpasst. Der Baseball-Bundesligist verlor sein Nachholspiel beim Spitzenreiter Mainz Athletics knapp mit 9:10. Damit haben die Mannheimer die Vorrunde als Tabellenvierter abgeschlossen. Gegner im Play-off-Viertelfinale, das am 29. Juni beginnt, ist damit der Nordmeister Solingen Alligators.

Das Team von Spielertrainer Sascha Lutz zeigte in Mainz tolle Moral. Vor dem letzten Abschnitt führten die Athletics mit 8:3, doch die Tornados erzwangen mit fünf Runs das Extra-Inning. Carlos Perdomo brachte Mannheim mit 9:8 in Führung, doch am Ende jubelten die Mainzer. bol

