Play-offs verpasst

Mannheim.Tatenlos mussten die spielfreien Damen der Mad Dogs Mannheim am letzten Hauptrundenwochenende der Fraueneishockey-Bundesliga mitansehen, wie ihnen Platz vier und die damit verbundene Play-off-Teilnahme noch entrissen wurde. Die beiden Heimsiege der Eisbären Juniors Berlin gegen das Schlusslicht EC Bergkamener Bären (4:1 und 7:1) kamen allerdings nicht ganz unerwartet. Angesichts von nur einem Punkt Vorsprung auf die Hauptstädterinnen reichte schon deren 4:1-Erfolg vom Samstag, um die Mad Dogs auf Platz fünf zu verdrängen.

Für den Bundesligisten aus Mannheim steht nun noch die Platzierungsrunde gegen die Bergkamener Bären auf dem Programm. Dort treten die Mad Dogs Damen am 29. Februar/1. März zunächst zu zwei Spielen in Bergkamen an, bevor am 7. und 8. März die Bären zu zwei Spielen in Mannheim gastieren.

Für die Mad Dogs Herren setzte es in der Regionalliga Süd West im letzten Saisonheimspiel gegen den Stuttgarter EC eine 2:9-Pleite. Am Sonntag (16.30 Uhr) treten die Mad- Dogs-Herren zum Saisonabschluss auswärts beim SC Bietigheim-Bissingen an. and

