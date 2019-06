Play-offs zum Greifen nah

MANNHEIM.Die Mannheim Tornados haben am Pfingstwochenende einen Sieg aus zwei Heimspielen gegen die Regensburg Legionäre eingefahren. Damit hat das Team von Spielertrainer Sascha Lutz das Tor zu den Play-offs in der Baseball-Bundesliga weit aufgestoßen. Die Tornados bezwangen die Legionäre am Samstag in einem Krimi auf dem Roberto-Clemente-Field mit 8:7, am Sonntag verloren sie mit 8:10.

„Leider war unser Pitching im zweiten Spiel zu schwach“, konstatierte Lutz, der betonte: „Der Sieg am Samstag und die beiden Leistungen allgemein waren gut für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Wir brauchen noch einen Sieg aus den letzten drei Spielen der regulären Saison, um die Play-offs klarzumachen. Den wollen wir am liebsten schon am Samstag in Stuttgart holen.“

Es geht hin und her

Beim 8:7-Sieg in Spiel eins gegen Regensburg lagen die Tornados nach dem ersten Inning mit 0:3 und Mitte des vierten Abschnitts mit 3:6 zurück. Dann gelang Mitch Nilsson sein zweiter Homerun der Partie: ein Grandslam für vier Punkte. Die Legionäre glichen zwar noch einmal zum 7:7 aus, doch nach einem Double von David Kandilas gelang Lutz der entscheidende Run zum 8:7.

Im zweiten Duell ging Mannheim mit 4:1 in Front (3.). Doch Regensburg drehte die Partie mit fünf Runs im vierten Inning. Die Tornados glichen zum 6:6 (4.) aus, Regenburg zog aber auf 10:6 (6.) davon, und eine Aufholjagd der Wirbelwinde wurde von den Legionären gestoppt. Mitch Nilsson und Sascha Lutz schlugen Homeruns. Der Spielertrainer verzeichnete drei RBI. Werfer Sam Holland kassierte die Niederlage.

„Wir wollen nun den letzten Schritt zum Minimalziel in dieser Saison machen. Ich hoffe, dass in den Play-offs dann wieder alle Spieler fit sind und wir noch einmal alles raushauen können.“ bol

