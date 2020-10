Pokal-Aus wirkt heftig nach

Mannheim.Fabian Herchenhan, der Kapitän des VfR Mannheim, war bedient. Der Fußball-Verbandsligist verlor am Mittwochabend vor 300 Zuschauern im heimischen Rhein-Neckar-Stadion das BFV-Pokal-Viertelfinale gegen den Verbandsliga-Konkurrenten ATSV Mutschelbach mit 4:5 nach Elfmeterschießen. „Wenn du zweimal führst, zuerst in der regulären Spielzeit, dann in der Verlängerung, in der 122. Minute dann das 2:2 bekommst und dann im Elfmeterschießen ausscheidest, ist das super unglücklich. Da bleibt natürlich was hängen – aber zum Glück spielen wir ja schon am Samstag wieder“, sagte Herchenhan.

Der 29-Jährige kam im Sommer vom Oberligisten Arminia Ludwigshafen. Zwei Personen spielten dabei eine besondere Rolle. Der defensive Mittelfeldakteur spielte in seiner Zeit beim SVN Zweibrücken noch mit seinem jetzigen Coach Andreas Backmann zusammen. Und bei Arminia Ludwigshafen war Hakan Atik, der aktuelle Sportliche Leiter des VfR, Herchenhans Trainer.

„Die Saison ist noch lang“

„Es gab gute Gespräche und ich habe mich dann entschieden“, sagt der in Grünstadt wohnhafte Akteur und macht klar: „Ich fühle mich beim VfR pudelwohl, so einen Verein und so ein Umfeld gibt es in dieser Spielklasse sicher nicht zweimal.“ Dass der VfR nach fünf Spieltagen in der Verbandsliga erst sechs Punkte geholt hat und droht, den Anschluss nach oben zu verlieren, lässt Herchenhan erst einmal kalt.

„Die Saison ist noch so lang, die anderen Teams über uns werden auch noch Punkte verlieren. Für uns ist wichtig, dass wir am Samstag gewinnen. Wir haben 15 neue Spieler, da muss man sich noch finden, aber wir sind ein gutes Team, da haben wir gegen Fortuna Heddesheim und zweimal gegen den ATSV Mutschelbach bewiesen. Das sind ja die zwei Teams, die oben stehen. Es gab in diesen Spielen zwar keinen Ertrag, aber wir sind auf einem guten Weg“, findet der VfR-Spielführer

VfR-Coach Andreas Backmann zeigte sich nach der Partie natürlich ebenfalls tief enttäuscht. „Ich dachte vor dem Spiel, dass schon alles Schlechte in den Partien zuvor zusammengekommen ist, aber das am Mittwochabend war nun noch die Krönung“, sagte der Trainer. „Die Verletzung von Marc-Andre Thau in der 29. Minute hat uns schon sehr wehgetan. Dennoch liegen wir zweimal vorne. Vor dem 2:2 hatten wir Freistoß, dann gibt es eine Verkettung von Fehlern, die selten ist und im Elfmeterschießen haben wir dann auch noch drei Fahrkarten geschossen. Das war alles wieder sehr unglücklich. Erneut haben wir uns nicht für ein sehr gutes Spiel belohnt.“ Auch Mutschelbachs Coach Dietmar Blicker meinte: „Das war ein krasses Spiel.“

Verstärkung aus England

Am Samstag im Spiel zu Hause gegen den Ligaelften Fortuna Kirchfeld fordert Backmann aber nun einen Dreier: „Kirchfeld spielt besser als in der vergangenen Runde, aber das ist ein Spiel, das musst du einfach gewinnen, egal wie, da würde mir auch ein dreckiger Sieg reichen.“ Anpfiff der Partie im Rhein-Neckar-Stadion ist um 16 Uhr. Nicht dabei sein wird dann der verletzte Thau sowie der gesperrte Eric Biedenbach. Dafür hat der VfR noch einmal Verstärkung bekommen. Der 23-jährige Gökhan Tanju Can wechselt vom englischen Regionalligisten Maistone United FC zu den Rasenspielern.

Hocker zurück beim SVW II

Auch der VfR-Ligakonkurrent SV Waldhof II hat nachgelegt und Patrick Hocker von Olympia Kirrlach verpflichtet. Der 22-jährige Außenstürmer kehrt wieder an den Alsenweg zurück. Für den SV Waldhof ist er bereits am Sonntag, 14 Uhr, bei der Auswärtspartie bei Germania Friedrichstal spielberechtigt.

Fortuna Heddesheim spielt am Sonntag, 15 Uhr, bei Olympia Kirrlach. Das Team von Trainer Rene Gölz will mit einem Erfolg in Kirrlach an den beiden Erstplatzierten SV Spielberg und Mutschelbach dranbleiben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020