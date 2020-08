Pokal-Finale steigt in Hoffenheim

Wie hier im Halbfinale 2019 wartet im Finale Nöttingen auf den SVW. © Pix

Karlsruhe. Der SV Waldhof muss am 15. August zwar erst noch die Halbfinal-Hürde beim ASC Neuenheim überspringen, doch der Fußball-Drittligist weiß nun immerhin bescheid, wo im Erfolgsfall am 22. August (16.45 Uhr) das Finale um den bfv-Pokal gegen den FC Nöttingen angepfiffen werden würde. Wie der Badische Fußball-Verband (bfv) am Donnerstag bekanntgab, steigt das Endspiel um den Landespokal

