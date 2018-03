Pokalrunde bleibt

Anzeige

Mannheim.Bei seiner Technischen Tagung in Eppelheim hat der Nordbadische Ringer-Verband (NBRV) am Wochenende die Ligen für die kommende Saison eingeteilt und die Durchführung einer erneuten Pokalrunde beschlossen. In der Regionalliga sind mit dem KSV Schriesheim, der RKG Reilingen/Hockenheim und Aufsteiger SRC Viernheim drei Teams aus der Region vertreten.

Für die Pokalrunde hatte der Verband nach dem nachlassenden Interesse der Vereine in den vergangenen Jahren ein Mindeststarterfeld von acht Teams vorgegeben. Das wurde auch erreicht. Im Viertelfinale trifft der KSV Schriesheim auf den KSV Hemsbach, der ASV Ladenburg auf den KSV Malsch, die RKG Reilingen/Hockenheim auf die SVG Nieder-Liebersbach und der KSV Ketsch auf den ASV Eppelheim.

Diskutiert und abgestimmt wurde auch über den sogenannten N6- oder N4-Status für ausländische Ringer, die ohne Unterbrechung in Deutschland leben. Nur knapp mit 13:15 Stimmen wurde die von der Regionalliga beantragte Änderung auf N4 abgelehnt, so dass ausländische Ringer weiter erst nach sechs Jahren ununterbrochenem Aufenthalt in Deutschland als „Sportdeutsche“ berücksichtigt werden. PW