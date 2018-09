Poznikhirenko holt Troncone-Cup

Mannheim.Am Ende gingen Franziska König bei der 29. Auflage des Franco-Troncone-Damen-Tennis-Turniers die Kräfte aus. Nach beeindruckendem Kampf unterlag sie der an zwei gesetzten Ukrainerin Ganna Poznikhirenko nach über zwei Stunden mit 6:1, 2:6 und 4:6. Beide boten den 400 Zuschauern auf der Anlage des VfL Kurpfalz Neckarau absolutes Spitzentennis. Bereits am Sonntagvormittag besiegte König im Halbfinale die topgesetzte Diana Marcinkevica in drei Sätzen und musste bereits dort ans Limit gehen. Siegerin Poznikhirenko siegte gegen die zweimalige Troncone-Gewinnerin Steffi Bachofer 6:4, 6:3 und hatte dadurch noch Kraftreserven übrig. jab

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.09.2018