Premiere geht daneben

MANNHEIM.Die Tischtennis-Akteure der DJK Vogelstang haben ihr Saisonauftaktspiel verloren. Das Team von Kapitän Robert Hackmann unterlag in der Verbandsklasse zu Hause dem FC Lohrbach mit 3:9. „Lohrbach hat sich im Sommer auch gut verstärkt, sie waren Favorit“, so Hackmann, der zunächst mit Paul Rebsam im Doppel siegreich war und so die 1:0-Führung für die Mannheimer einfuhr.

Anschließend gewann Lohrbach aber die zwei weiteren Doppelbegegnungen. Die ersten vier Einzel verloren die Mannheimer. Lohrbach ging so mit 6:1 in Front. DJK-Neuzugang Gerhard Reichelt besiegte den Lohrbacher Anton Pavlic auf der Position fünf mit 3:0-Sätzen. Doch die DJK geriet danach mit 2:8 in Rückstand – auch weil Spitzenspieler Hackmann sein zweites Spiel im vorderen Paar abgab. Paul Rebsam verkürzte mit seinem Fünf-Satz-Erfolg über Jannik Frey auf 3:8 für die DJK. Doch Lohrbach machte dann alles klar. Vogelstang hat nun erst einmal drei Wochen Pause. Das nächste Spiel bestreitet die DJK am 6. Oktober zu Hause gegen den Titelfavoriten VfB Mosbach-Wallstadt.

In der Herren-Bezirksliga empfängt am Samstag, 18.30 Uhr, die DJK St. Pius am ersten Spieltag in eigener Halle die DJK Käfertal zum Derby. bol

