Profis laufen für Masken

Karlsruhe.Fußball-Zweitligist Karlsruher SC engagiert sich in der Corona-Krise. Unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck“ spendet der Verein für jeden von seinen Profis gelaufenen Kilometer jeweils drei FFP2-Masken an Menschen aus der Region, die zu Risikogruppen gehören. Wie der KSC am Donnerstag mitteilte, seien das unter anderem Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie ehrenamtliche Helfer, die sich für andere einsetzten.

Da die KSC-Spieler in den bisherigen Partien dieser Saison bereits mehr als 1100 Kilometer gelaufen seien, würden derzeit schon knapp 3400 Masken an Seniorenheime in der Region verteilt. Bereitgestellt werden die Masken vom Karlsruher Unternehmen Physik Instrumente (PI). Der KSC sucht noch weitere soziale Organisationen, an die er Masken verteilen kann. Interessierte Einrichtungen sollten sich melden, teilte der Tabellenfünfte mit.

„Im Rahmen von ‚KSC tut gut’ ist es uns sehr wichtig, in Karlsruhe und der Region unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. In der aktuellen Situation sind gerade die Risikogruppen besonders betroffen, so dass wir uns für diese engagieren möchten. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit PI und vor allem auf die Umsetzung dieser ersten Aktion“, so KSC-Geschäftsführer Michael Becker. dpa/red

