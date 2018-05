PSC nutzt den Heimvorteil

Anzeige

Mannheim.Die Freudentränen flossen in Strömen und vermischten sich mit grenzenlosem Jubel – und das gleich zweimal. Nie zuvor waren die Jazz- und Modern-Dance-Formationen des PSC Mannheim-Schönau vor eigenem Publikum so erfolgreich wie beim Heimspiel der Regionalliga und den süddeutschen Meisterschaften der Jugendliga. Zuerst gewann Enigma in der Regionalliga das erste Turnier überhaupt, tags darauf feierte Flash den ersten Titel bei einer „Süddeutschen“.

Zwei Wochen zuvor hatten die Tänzerinnen von Anita Heck und Isabel Werner mit der wegen ihrer Athletik maßgeschneiderten Choreografie von Sebastian Spahn in der baden-württembergischen Liga triumphiert, nun brachten sie ihre Stärken erneut auf den Punkt genau zur Geltung. Schon in der Vorrunde überzeugten sie und zogen ohne Umweg in das Große Finale ein.

Dort tanzten sie, so Thorsten Süffke vom Deutschen Tanzsportverband, „wie entfesselt und begeisterten die Jury“, die dreimal die Bestnote „eins“ vergaben, dazu eine Zwei und eine Drei.