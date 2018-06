PSV Mannheim hilft nur ein Sieg

Anzeige

MANNHEIM.Nachdem der SV Laudenbach den VfL Hockenheim am vergangenen Mittwoch im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Kreisklasse A mit 4:0 deklassiert hat, steht am Sonntag (14 Uhr) in Hockenheim nun die entscheidende dritte Partie zwischen den Bergsträßern und dem Polizei SV Mannheim statt. Die Konstellation ist hierbei klar: Während die Mannheimer gewinnen müssen, reicht dem SV Laudenbach schon ein Remis zum Aufstieg in die A-Klasse.

„Wir werden anders auftreten als zuletzt und unsere Defensive stärken“, betont PSV-Trainer Christian Wroblewski. Das wird auch nötig sein, denn SVL-Torjäger Tim Eitzer packte im Spiel gegen den VfL Hockenheim noch einmal einen Dreierpack oben drauf. wy