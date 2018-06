PSV plant trotzig nächsten Angriff

Anzeige

HOCKENHEIM.Die letzte Entscheidung im Fußballkreis Mannheim ist gefallen. Der SV Laudenbach setzte sich nach der erstmals eingeführten Dreier-Aufstiegsrunde gegen den VfL Hockenheim und den Polizei SV Mannheim durch und sicherte sich das letzte Ticket für die A-Klasse der kommenden Saison.

In der letzten Partie dieser Relegationsgruppe siegten die Bergsträßer am Sonntag auf dem Gelände des VfL Hockenheim gegen den Polizei SV Mannheim mit 2:1. Das erste Ausrufezeichen der Partie setzten die Laudenbacher, als Tim Eitzer in den Lauf von Mirko Winz passte und dieser das Leder am PSV-Schlussmann vorbeischob (8.). Danach aber spielten nur noch die Mannheimer und brachten die Bergsträßer mit langen Bällen in den Rücken der Abwehr immer wieder in Verlegenheit. „Wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt“, erkannte auch PSV-Coach Christian Wroblewski das Dilemma seines Teams. Tatsächlich scheiterten Fabian Wroblewski (9.), Dennis Shackley (14.) und Alexander Uhl (31.) mit Großchancen. In der 32. Minute war es dann Lukas Bracht, der nach einem langen Ball am zweiten Pfosten goldrichtig stand und zum 1:1 einköpfte. Auch danach war der Polizei SV dem Führungstreffer näher als die sichtlich beeindruckten Laudenbacher.

Kurz nach Wiederanpfiff klatschte ein Schuss von Jhon Kevin Perez Mosquera an den Pfosten des SVL-Tores (49.). Später war es dann aber erst die zweite Großchance der Laudenbacher, die Winz nutzte, um den 2:1-Siegtreffer zu besorgen (71.). „Trotz allem war es eine super Saison“, hielt die Enttäuschung bei Trainer Christian Wroblewski nur kurz an.