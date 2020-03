Publikum feiert Enigma

Mannheim.Die Jazz-und Modern-Dance-Formationen des PSC Mannheim-Sandhofen haben den Beginn der Liga-Saison mit Bravour gemeistert. Zweitligist Enigma wurde vor eigenem Publikum als Dritter gefeiert, Verbandsjugendligist Flash! knüpfte mit einem Sieg nahtlos an das Meisterjahr 2919 an, Kinderligist Eclair stand als Dritter auf dem Podest.

Die Erfolge waren nicht unbedingt zu erwarten, gab es doch bei Enigma und vor allem bei Flash! einige altersbedingte Wechsel. So rückten ehemalige Jugendliga-Tänzerinnen in die Zweitliga-Formation, Flash! wurde „von unten aufgefüllt“, wie Vereinskoordinatorin Johanna Kerbs erklärte.

Doch beide Teams waren absolut konkurrenzfähig. Der Vorjahresdritte und DM-Siebte Enigma erfüllte auch in neuer Zusammensetzung alle hochgesteckten Erwartungen, die Kerbs an die gelungene Gemeinschaftsproduktion von Sebastian Spahn (Choreographie), Sonoko Kamimura und Anna Denk (Trainerin) hatte. „Bei der Vorführung auf Filmmusik von ‚Der Junge muss an die frische Luft‘ hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Sie ist eine Symbiose von Musik, Bewegung und lautloser Technik, wie ich sie von Enigma noch nicht gesehen habe“, kommentierte Kerbs. Die Eins in der Wertung (1,3,3,3,5) macht Mut für die kommenden Turniere. sd

