Quartett erfüllt Elternwunsch

MANNHEIM.Der Polizei-SV Mannheim ist in der Aufstiegsrunde zur A-Klasse knapp am SV Laudenbach gescheitert. In einer anderen Kategorie dürfte der Club vom Pfeifferswörth jedoch aktuell ganz oben stehen: Mit Christian, Stefan, Sebastian und Fabian Wroblewski standen vier Brüder im Team des B-Ligisten.

„Es war der Wunsch unserer Eltern, dass wir einmal gemeinsam in einem Team auf dem Platz stehen“, erinnert sich Christian. Der mit 28 Jahren Älteste des Quartetts ist beim Polizei-SV Mannheim der Trainer. Die Zusammenführung der Jungs war gar nicht so einfach, denn die Familienmitglieder waren im Fußballkreis ziemlich weit verstreut: Sebastian und Fabian kickten bei der DJK Sandhofen, Stefan beim VfL Kurpfalz Neckarau, und Christian hatte im Januar 2017 das Traineramt beim Polizei SV übernommen. „Als im vergangenen Sommer feststand, dass meine Brüder hierherkommen, haben wir eine Mannschaft geformt. Sie sollte das Ziel haben, mittelfristig den Aufstieg zu erreichen“, schildert Christian, der aufgrund einer schweren Verletzung im Sprunggelenk, die er sich vor fünf Jahren zugezogen hatte, kaum noch aktiv eingreifen kann.

Auf dem Platz geht es durchaus auch einmal etwas lauter zur Sache. „Beim Fußball nimmt sich keiner zurück – das ist wie früher“, lacht Coach Christian. Die Liebe zum Fußball bekamen die Wroblewski-Jungs von ihrem Vater in die Wiege gelegt, der in der Jugend bei der damals noch existenten Fußball-Abteilung des TSV 1846 Mannheim jeden seiner Söhne trainiert hat. Durch den Altersabstand von jeweils fast genau zwei Jahren spielten die Brüder in den Jugend-Mannschaften jedoch nie zusammen. Beim 0:0 beim FC Germania Friedrichsfeld II am 23. Spieltag der abgelaufenen Saison war es aber endlich soweit: Fabian, Stefan und Sebastian standen in der Startformation, und Trainer Christian wechselte sich selbst ein (81.).