Rabenschwarzer Tag für Royal Viernheim

Mannheim.Dunkle Wolken hängen in der Bowling-Bundesliga über den Damen von Royal Viernheim (USC). In Wildau sollte am zweiten Spieltag eine Aufholjagd gestartet werden, aber die Südhessinnen erwischten erneut einen rabenschwarten Tag.

In einigen Begegnungen hatte Royal zwar Tuchfühlung zum Gegner, konnte allerdings auch am zweiten Spielwochenende nicht punkten. Die USC-Damen benötigen eine deutliche Leistungssteigerung, um das Ruder herumzureißen. Mit im Schnitt 184 Pins war Nicole Blase beste Spielerin beim Erstligisten. Die Tabelle wird angeführt von Radschläger Düsseldorf.

Erfreulicher lief es in der 2. Bundesliga Süd. Bei den Herren leitete der ABC Mannheim (TSV 1846) mit zwar nur drei Siegen, aber überzeugenden Pin-Zahlen den Vormarsch ins Mittelfeld ein. Auf schwer bespielbaren Bahnen in Ingelheim erkämpften sich die 46er den sechsten Platz in der Tagestabelle und konnten nach dem Fehlstart zum Ligaauftakt den Abstand zum rettenden Ufer deutlich verringern.

Einen wichtigen Beitrag dazu lieferte Routinier Oliver Blase mit starken 197 Pins im Schnitt. Blase war der beste Spieler des gesamten Spieltags. „Er hat den Unterschied ausgemacht“, ist TSV-Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup überzeugt, „dass es weiter nach oben geht“.

Schwerer taten sich die Vereinskameraden des BSC Condor Mannheim mit den „Platzverhältnissen“. Die Aufsteiger siegten zwar ebenfalls dreimal, brachten aber für die Gesamtwertung zu wenig Pins auf die Bahn, um das am ersten Spieltag angehäufte Punktepolster auszubauen. Bei Condor überzeugte Daniel Thüry mit 190 Pins im Schnitt.

Condor-Damen überzeugen

In der 2. Liga der Damen schlug sich der BSC Condor Mannheim wacker. Immerhin in vier von neun Begegnungen gingen die Punkte auf das Konto des Neulings, der in Bamberg zeitweise auch mit guten Pin-Zahlen überraschte. In der Endabrechnung halten die 46er Damen nach Spieltag zwei Anschluss an ein dicht gedrängtes Mittelfeld.

Anja Küchel hatte innerhalb einer guten Mannschaftsleitung mit im Schnitt 178 Pins bei Condor knapp die Nase vorn. Gastgeber für den dritten Spieltag der 2. Liga Süd ist die Bowling World in Mannheim. ra

