Randsport im Rampenlicht

Mannheim.„Sport im Quadrat“ geht zum zweiten Mal neue Wege. Die Konzeptänderung der traditionsreichen Veranstaltung der TG Mannheim trug 2018 Früchte, der in das ursprünglich reine Show-Event integrierte Wettbewerb kam bei den Zuschauern und teilnehmenden Gruppen bestens an. Sonst eher wenig beachtete Randsportarten begeisterten auf höchstem Niveau, die drei ersten Preise gingen an Rope-Skipper, Kunstradfahrer und Rhönradturnerinnen.

Am 24. November werden in der GBG Halle im Herzogenried erneut 2500 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Bis zum 26. September können interessierte Gruppen und Vereine aus der Metropolregion noch eine Bewerbung abgeben. Angesprochen sind nicht nur reine Vorführ- und Showgruppen, sondern sämtliche Sportarten von Clubs, Gruppen und Institutionen der Sportregion Rhein-Neckar. Bewertet werden Idee und Choreographie der Vorführung sowie deren Präsentation und Qualität.

Online-Abstimmung ab 4. Oktober

Eine fachkundige Jury wählt aus den eingegangen Bewerbungen (mit Video, Fotos, Text) zehn für eine Online-Abstimmung aus, die vom 4. bis 13. Oktober angesetzt ist. Die sechs Darbietungen mit den meisten Stimmen werden zum Finale eingeladen. Über die endgültige Platzierung entscheiden dann am 24. November rund 900 Besucher vor Ort in der GBG Halle. Leer geht aber niemand aus. Die Plätze eins bis drei sind mit 1000, 500 und 400 Euro dotiert, die weiteren Endrundenteilnehmer erhalten jeweils 200 Euro.

Natürlich ist der Wettbewerb nur ein Teil von „Sport im Quadrat“. Wie immer präsentieren sich auch die Turnerinnen aller Altersgruppen aus dem Mannheimer Leistungszentrum mit Tänzen, Übungen an den Geräten und anderen Showeinlagen. Darüber hinaus wird es vor dem eigentlichen Beginn (17 Uhr) auch wieder ein attraktives Mitmachangebot geben. sd

Info: Infos und Anmeldung: sport-im-quadrat-ma.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019