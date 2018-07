Rasante Fahrt auf der Überholspur

Anzeige

Mannheim.Maximilian Marterer genoss den Moment auf der ganz großen Tennis-Bühne in Paris. Das Achtelfinal-Duell mit dem späteren Champion Rafael Nadal bedeutete den bisherigen Karriere-Höhepunkt des Neuzugangs von Grün-Weiss Mannheim auf der ATP-Tour. Der Nürnberger glänzte beim Grand-Slam-Turnier vor 15 000 Zuschauern mit einigen cleveren Passierschlägen und hielt in den Grundlinienduellen mutig dagegen. Dass am Ende trotzdem eine glatte Niederlage gegen den Weltranglistenersten stand, schmerzte den 23-Jährigen kaum. Marterer wollte lernen, alles aufsaugen – und erhielt danach als Belohnung quasi einen Ritterschlag.

Die lebende Legende Nadal klopfte Marterer, der vor fünf Jahren in Roland Garros schon mit dem Spanier trainieren durfte, beim Händedruck am Netz auf die Brust und streckte den Daumen hoch. „Er sagte mir, es sei schön, mal ein neues Gesicht kennengelernt und mir gegenüber gestanden zu haben“, berichtete Marterer mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht. „Das konnte ich dann natürlich nur zurückgeben.“ Für ihn war direkt nach diesem Erlebnis klar: „Das ist für mich sicherlich das größte Match meiner Karriere gewesen. Ich bin schon stolz, was ich hier erreicht habe.“

Knapp vier Wochen ist dieses Schlüsselerlebnis nun her. Inzwischen steht Marterer als 48. unter den ersten 50 der Weltrangliste – und jetzt übernimmt er nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon gegen den Italiener Matteo Berrettini bei Grün-Weiss bereits beim Bundesliga-Auftakt am Sonntag (ab 11 Uhr) bei Aufsteiger BW Neuss die Rolle des Hoffnungsträgers. „Im vergangenen Herbst war Maximilian noch auf Rang 135. Ich wusste aber schon damals, dass sein Durchbruch nur eine Frage der Zeit ist. Er hat meiner Überzeugung nach das Potenzial für Position 20“, berichtet Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell. „Ich hätte aber nicht gedacht, dass sein Aufstieg so schnell gehen würde.“