Rasenplatz als Vogel-Herberge

Mannheim.„Am meisten fehlt uns das Vereinsleben, einfach das Gesellige der Fußball-Familie“, sagt Ralph Bischoff. Der 51-Jährige ist Hauptkassier beim A-Ligisten SC Käfertal und wirft einen sehnsuchtsvollen Blick auf einen bestens gepflegten Fußball-Teppich. Der Rasenplatz lechzt regelrecht nach Ligafußball, bietet derzeit aber lediglich eine Herberge für Vögel, die sich gelegentlich auf dem Spielfeld niederlassen auf der Suche nach etwas Essbarem: Die Corona-Krise hinterlässt Spuren beim Club, der neben der großen Fußball-Abteilung mit Tennis, Handball, Boule, Ski und Gymnastik weitere Sportarten vereint.

„Wir haben etwa 300 Jugendliche, die momentan nicht trainieren können“, berichtet Bischoff über eine ungewohnte Stille auf dem ausladenden Areal. Doch im gleichen Atemzug lobt er die Mitglieder für deren Vereinstreue. „Bisher gab es noch keinen Austritt wegen Corona und auch niemanden, der seinen Mitgliedsbeitrag zurückverlangt hat, weil er oder sein Kind bei uns nicht trainieren kann“, sagt Bischoff. „Unsere Mitglieder zeigen Verständnis für die Situation. Wie es allerdings weitergeht, ist schwer zu sagen.“

Insbesondere in den Frühsommermonaten Juni und Juli platzt die Sportanlage an der Oberen Riedstraße für gewöhnlich regelmäßig aus den Nähten. Dann steht der inzwischen traditionelle Erler&Wöppel-Cup auf dem Programm, bei dem von der A-Jugend bis zu den Bambini insgesamt 150 Mannschaften am Start sind. In diesem Jahr wäre es bereits die 13. Auflage des Turniers, das zu den größten des Fußballkreises zählt. „Stand heute steht dieses Turnier in den Sternen“, sieht Bischoff die Austragung auf der Kippe. „Wir erheben zwar keine Startgebühren, aber durch den Verkauf von Essen und Getränken hat unsere Jugendabteilung normalerweise Einnahmen, die nun wohl wegfallen.“

Vereinsjubiläum beeinträchtigt

Durch eine Absage des Turniers ginge dem SC Käfertal ein nicht unerheblicher Betrag für die Jugendarbeit verloren. Ebenso erwartet er, dass auch das AH-Turnier im Juli, das in diesem Jahr in den Rahmen des 110-jährigen Vereinsjubiläums gebettet werden sollte, nicht stattfinden wird. Unter anderem sollte die Ligamannschaft gegen einen ambitionierten Verbandsligisten antreten, ein Handball-Traditionsspiel, ein Fußball-Dart-Turnier und ein Käfertaler Abend sollten das Fest-Wochenende abrunden.

Im Gegensatz zum höherklassigen Fußball spielen die Zuschauereinnahmen aus dem Ligabetrieb beim SC Käfertal im Gesamtbudget nur eine sehr untergeordnete Rolle. „Mit den Eintrittsgeldern wird der Schiedsrichter bezahlt“, führt Bischoff an, dass dieser Streich-Posten in Zeiten von Corona nicht ins Gewicht fällt. Mehr Sorgenfalten bereitet den Verantwortlichen die Vereinsgaststätte, wo am 31. Mai nach achteinhalb Jahren der Pachtvertrag ausläuft und die derzeitige Situation eine Nachfolgesuche erschwert oder nahezu unmöglich erscheinen lässt. „Nach den Zuschüssen und Mitgliederbeiträgen ist die Pacht unsere dritte Einnahmequelle“, unterstreicht Bischoff deren Bedeutung.

Ebenfalls auf Eis liegen derzeit die Schulungen und Kurse der Gymnastik-Abteilung, so dass hier wegen der Ausfälle Rückerstattungen erfolgen. Der SC Käfertal zehrt an dieser Stelle von seinem soliden und finanziell stabilen Kurs der vergangenen Jahre, so dass der Club derzeit weit davon entfernt ist, ins Schlingern zu geraten. So waren Überlegungen, sich hinsichtlich finanzieller Unterstützungen an die Stadt oder die Verbände zu wenden, noch kein Thema. Auch von Seiten der Sponsoren kamen keine Signale, ein Engagement beim A-Ligisten herunterzufahren oder gar auszusetzen.

Viele helfende Hände

Doch nicht alle Clubs im Amateurfußball dürften so sorgenfrei durch die Krise gehen, wenngleich Kreisvorsitzender Harald Schäfer bestätigt, dass noch kein Verein bei ihm einen Hilferuf abgesetzt habe. An dieser Stelle profitiert der SC Käfertal allerdings auch davon, seinen Spielern keine Prämien oder gar Festgehälter zu zahlen, wie es sogar in diesen Spielklassen nicht unüblich ist.

„Vielleicht muss hier dann der eine oder andere Verein kürzer treten“, denkt Bischoff, will sich jedoch weniger mit anderen beschäftigen, sondern vor der eigenen Haustür kehren. „Morgen wird der Rasen gemäht“, blickt er erneut auf das satte Grün und lobt einmal mehr die vielen Ehrenamtlichen der Fußball-Familie, die beim SC Käfertal helfen.

