Rasenspieler beenden Durststrecke

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga hat gestern Abend das Spitzenduo VfB Gartenstadt und SV Sandhausen II Federn gelassen. Profiteur war der Ligadritte Fortuna Heddesheim, der näher an Rang zwei rückte. Der VfR Mannheim besiegte zu Hause das Ligaschlusslicht Heidelberg-Kirchheim.

Kirrlach – VfB Gartenstadt 1:0 (1:0)

Es war die erste Niederlage für die Gelben Bären in der Rückrunde. Sie bleiben aber wegen des gleichzeitigen Patzers von Verfolger SV Sandhausen II beim 1. FC Bruchsal (0:1) mit sechs Punkten Vorsprung Tabellenführer. Zunächst kam der VfB gut ins Spiel. Die beste Chance hatte Eric Schaaf, dessen Schuss der Torwart des FC Olympia Kirrlach aber stark parierte (33.). Kurz vor der Pause gelang der Olympia die Führung. Nach einem langen Ball in Richtung VfB-Tor kam Alexander Zimmermann zum Abschluss und der Ball lag zum Kirrlacher 1:0 (40.) im Netz. Im zweiten Durchgang machte Gartenstadt mächtig Druck und hatte auch noch gute Möglichkeiten. Doch das Kirrlacher Tor blieb für die VfB-Akteure bis zum Schluss vernagelt. vfb

Heddesh. – Durlach-Aue 4:1 (2:0)

Das Team von Coach Rene Gölz zeigte vor 120 Zuschauern auf eigenem Terrain gegen denn Ligazehnten SpVgg Durlach-Aue eine souveräne Leistung und liegt nun nur noch einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten SV Sandhausen II. Die Fortuna hatte von Beginn ein optisches Übergewicht und gute Chancen. Izzedine Noura (15.), Dennis Lodato (19.) und Cihad Ilhan (26.) vergaben zunächst die Führung. Nach einer tollen Eckballvariante gelang dann aber Enis Baltaci das überfällige 1:0 (27.). Noura erhöhte nach Vorlage von Fabio Schmidt auf 2:0 (34.), Lodato traf vor der Pause noch den Pfosten (44.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs erzielte Marvin Gondorf mit einem direkt verwandelten Freistoß den Durlacher Anschlusstreffer zum 1:2 (51.). Doch Heddesheim blieb spielbestimmend und in der 67. Minute traf Ilhan zum 3:1 (67.). Der Sieg der Platzherren geriet nicht mehr in Gefahr. Nach einem Foul an Baltaci im Durlacher Sechzehner verwandelte Yannick Tewelde den fälligen Strafstoß zum 4:1 (76.). fvh

VfR Mannheim – Kirchh. 3:1 (2:1)

Gegen das Ligaschlusslicht SG HD-Kirchheim und den ehemaligen VfR-Trainer Manuel Wengert beendeten die Rasenspieler die jüngste Negativserie und wahrten die theoretische Chance Tabellenrang zwei. Die erste gute Möglichkeit der Partie hatte Kirchheim: Ein Schuss von Enis Kajtazovic wirkte gefährlich (9.). Danach übernahm zwar der VfR die Kontrolle, doch die Gäste gingen durch einen Konter in Front: Frederic Johannes traf zum 1:0 (22.). Die Mannheimer Antwort kam aber schnell: Einen Foulelfmeter verwandelte Bartosz Franke zum 1:1 (30.). Kurz darauf machte der VfR-Stürmer per Kopfball auch das 2:1 (35.). In der zweiten Hälfte blieben die Platzherren überlegen, Daniel Herm sorgte mit dem 3:1 (63.) für die Vorentscheidung. Die Kirchheimer stemmten sich gegen die Niederlage, aber VfR-Keeper Marcel Lentz verhinderte mit einer tollen Parade beim Schuss von Marcel Fessler den Anschlusstreffer (83.). Letztlich durfte der VfR Mannheim endlich einmal wieder drei Punkte feiern. vfr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019