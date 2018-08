Rasenspieler haben von Rang drei genug

Anzeige

MANNHEIM.Dreimal in Folge landete der VfR Mannheim in den vergangenen Spielzeiten der Fußball-Verbandsliga Nordbaden nur auf dem dritten Tabellenrang. Nun unternimmt der Traditionsclub den nächsten Anlauf zur Rückkehr in die Oberliga Baden-Württemberg.

Mit Serkan Secerli als Trainer geht der VfR in die neue Runde. Der 36-Jährige hat zuvor die A-Junioren des SV Waldhof betreut. „Ich will der Mannschaft meine Handschrift verpassen“, sagt der Coach. Bislang hat sich die Verbindung Secerli und VfR gut angelassen. Im Badischen-Fußballpokal übersprangen die Rasenspieler die ersten drei Hürden souverän. Am Samstag, 15.30 Uhr, starten die Rasenspieler beim FC Olympia Kirrlach in die neue Runde.

„Wir sind nicht der Top-Favorit“

„Mit der Vorbereitung bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Die Mannschaft entwickelt ein Wir-Gefühl, die Spieler lernen die Abläufe schnell“, sagt Secerli, der aber betont: „Es gibt noch Themen, die wir vor dem ersten Ligaspiel speziell ansprechen wollen. Dazu gehört die Effektivität im Tor-Abschluss. Da haben wir in den bisherigen acht Partien zu viel liegengelassen. Wir spielen attraktiv, kreieren Chancen, aber dann stimmt das Ergebnis nicht. Statt in Schönheit zu sterben, müssen wir kaltschnäuziger werden.“