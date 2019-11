Reaktion auf Dehousts Appell

Mannheim.Es rumorte gehörig beim FC Germania Friedrichsfeld in der Fußball-Kreisliga. Die Mannschaft präsentierte sich ligauntauglich, der Trainer stand kurz vor dem Absprung. Coach Matthias Dehoust haderte mit den schwachen Leistungen seiner Elf, stellte Ende Oktober auch sich selbst in Frage: „Diese Zeit ging sehr an die Nerven. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war einfach nicht in Ordnung. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich die Mannschaft noch erreiche und habe dem Team quasi ein Ultimatum gesetzt“, so Dehoust, dem vor allem die Spiele gegen Hochstätt (1:4), Plankstadt (0:7) und Ladenburg (3:4) die Stimmung verhagelten.

„In der Kabine wurden deutliche Worte gefunden. Ich wollte im Spiel gegen Leutershausen endlich wieder das Team sehen, das ich kenne, wofür ich sonntags gerne an der Seitenlinie stehe. Es war sehr emotional, vor allem weil ich wusste, dass diese Mannschaft viel mehr drauf hat, als sie im Oktober gezeigt hatte.“

Tendenz geht leicht nach oben

Die Ansprache fruchtete: Die Germanen besiegten Leutershausen mit 2:1, gewannen am Spieltag darauf auch gegen Reilingen (3:0). Am vergangenen Sonntag folgte ein knappes 2:3 gegen den Tabellenzweiten Wallstadt. „Da wäre auch ein Punkt möglich gewesen. Die Leistung war in Ordnung, wir waren auf Augenhöhe und haben vor allem gesehen, wozu wir wirklich im Stande sind.“

Diese Erkenntnis kommt wohl zu spät. Die Saison scheint für Friedrichsfeld schon vor der Winterpause gelaufen. Der Rückstand zu Spitzenreiter Rheinau beträgt satte 16 Punkte, Friedrichsfeld ist frühzeitig raus aus dem Aufstiegskampf. „Dennoch sind wir so eingestellt, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Wir sind in der Lage, die Topteams zu ärgern, das wollen wir zeigen. Meine Team hatte jetzt seine Schwächephase, vielleicht tut sich bei den Teams ganz oben da auch noch etwas“, hofft Dehoust, der in der Winterpause mit Neuzugängen liebäugelt.

Vor allem in der Offensive wäre frische Energie angebracht. Der beste Torschütze der Germanen ist Innenverteidiger Tugay Caliskan. „Wir müssen schauen, was sich finanziell realisieren lässt. Wenn wir das nötige Budget haben, wäre eine Investition in den Angriff sicher das Schlauste“, erklärt Dehoust.

Am Sonntag fährt der Coach mit seiner Elf zum MFC 08 Lindenhof. Das Krisenteam des MFC wurde zuletzt schwer gebeutelt, steht nach fünf Niederlagen in Folge kurz vor der Abstiegszone. bah

