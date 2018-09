Reaktion erwartet

Mannheim.Eigentlich wollten sich die Hockey-Damen des TSV Mannheim Hockey im Bundesliga-Heimspiel gegen Uhlenhorst Mülheim wichtige Punkte für den Klassenerhalt sichern, am Ende stand allerdings eine bittere 0:5-Pleite. Die Chance es besser zu machen, haben die Schwarz-Weiß-Roten auf eigenem Platz schon am Samstag (16 Uhr) wenn der Harvestehuder THC aus Hamburg zu Gast ist. Auch am Sonntag (12 Uhr) haben die TSVMH-Damen ein Heimspiel, dann gibt Vizemeister UHC Hamburg seine Visitenkarte am Hans-Reschke-Ufer ab.

„Wir werden nach dem vergangenen Auftritt eine deutliche Reaktion zeigen und wollen zeigen, dass wir in die Erste Bundesliga gehören“, erwartet TSVMH-Damentrainer Carsten-Felix Müller von seinem Team zwei beherzte Auftritte.

MHC hofft auf drei Punkte

Für die Damen des Mannheimer HC ließ sich die neue Saison dagegen bisher gut an, nach fünf Spielen grüßen die Blau-Weiß-Roten von Platz zwei. „Das werden zwei Spiele auf Augenhöhe, schließlich sind das zwei Teams, die zuletzt zu den besten in Deutschland zählten und die sich auch für diese Saison etwas ausrechnen“, erwartet MHC-DamenCoach Philipp Stahr sowohl am Samstag (14 Uhr) beim Vierten Rot-Weiss Köln als auch beim Tabellendritten Düsseldorfer HC am Sonntag (16 Uhr) zwei enge Partien. „Das sind natürlich wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten“, will Stahr mit seinem Team daher mindestens drei Zähler aus dem Rheinland entführen. and

