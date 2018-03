Redebedarf in Neckarau

Anzeige

MANNHEIM.So hatten sich das Team-Manager Lacky Paschaloglou und Trainer Richard Weber nicht vorgestellt. Die Offiziellen des Fußball-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau hatten zu Beginn der Woche gleich wieder Gesprächsbedarf, die bittere 1:3-Niederlage beim FC Türkspor stand auf der Tagesordnung. Vor allem ärgerte sich Teammanager Paschaloglou über die Rote Karte von Giovanni Scalamato. Der erfahrene Mittelfeldspieler wird den Neckarauern schon im nächsten Derby am Sonntag gegen den SV Waldhof II fehlen.

„In unserer Situation ist das natürlich gar nicht zu gebrauchen“, sagt Paschaloglou, der aber betont: „Die Niederlage gegen den FC Türkspor war absolut unnötig. Nach 60 Minuten müssen wir eigentlich 3:0 führen. Dass wir dann nach dem 1:1 völlig die Linie verlieren und Chancen zur erneuten Führung auslassen, ist absolut ärgerlich.“ Gegen den SVW II sind die Neckarauer, die momentan als Zwölfter gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, krasser Außenseiter.

Die Waldhöfer sind nach der Winterpause mit zwei glanzvollen Siegen in die zweite Saisonhälfte gestartet. Dem 2:1 beim FC Bammental ließ die Mannschaft von Coach Peter Brandenburger einen 6:0-Kantersieg über den SV Rohrbach/Sinsheim folgen. Mit drei Punkten Vorsprung – allerdings auch mit einem absolvierten Spiel mehr – liegen die Blau-Schwarzen derzeit vor dem TSV Wieblingen an der Tabellenspitze. Teammanager Bernd Großmann spricht vor dem Derby dennoch von „einem schweren Spiel“. Er findet, dass die Neckarauer Truppe von Coach Richard Weber momentan zu schlecht in der Tabelle steht. „Die sind viel stärker, als es den Anschein hat“, sagt Großmann.