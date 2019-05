Region will zurück in die Jugend-Bundesliga

MANNHEIM.In Mannheim soll es ab Herbst diesen Jahres wohl wieder eine Jugendbasketball-Bundesligamannschaft geben. Daran haben seit Januar die Verantwortlichen der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim gearbeitet. Seit dieser Woche ist das Projekt offiziell. Mit einer neuen Kooperation wollen die beiden Vereine in der nächsten Saison in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) antreten. Der neue Name des U16-Team: Die Rhein Neckar Metropolitans.

„Zunächst galt es eine Menge Formulare auszufüllen, um den JBBL-Bestimmungen gerecht zu werden. Da ist es gut, dass wir diesen Papierkrieg auf mehrere Schultern verteilen konnten“, erzählt Oliver Kümmerle, Basketball-Abteilungsleiter der TSG Weinheim, und betont: „Wir haben viele hervorragende Talente in unseren Reihen, denen wir die Möglichkeit geben wollen, sich mit den besten Teams Deutschlands messen zu können, da ist dies der logische nächste Schritt in unserer Entwicklung.“ Kümmerle durfte Anfang April mit der U14 die erste Landesmeisterschaft einer BG-Jugendmannschaft feiern.

Qualifikations-Runde im Januar

Auch in Mannheim ist man froh, das ehrgeizige JBBL-Projekt angehen zu können. Im vergangenen Jahr gründete die SG die Mike Townley Basketball Akademie (MTBA) mit dem Ziel, den Jugendleistungsbasketball in Mannheim und Umgebung neu zu definieren. Ab Sommer wird sich Peter Eberhardt, der zuletzt die Regionalliga-Herren der SG trainierte, um die Geschicke der MTBA kümmern. „Das Projekt mit der BG ist unheimlich wichtig und ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat.“ In der Akademie sollen die Grundlagen geschaffen werden, Talente zu fördern und zu entwickeln. Die Jugend-Basketball-Bundesliga ist somit ein passendes Puzzleteil in der Förderung.

Trainer der neuen Nachwuchs-Leistungsmannschaft ist Ali Kocak. „Wir sind froh, dass wir jemanden gewonnen haben, der als Spieler und Trainer dem Verein schon lange verbunden ist und über die nötige Erfahrung auf diesem Level verfügt, um die jungen Spieler in Richtung Leistungssport weiterzuentwickeln“, sagt der Abteilungsleiter des TSV Amicitia Viernheim, Marc Resch. Kocak hat unter anderem die Damen des TSV Amicitia Viernheim in der 2. Damen-Basketballbundesliga gecoacht als auch bei verschiedenen Gelegenheiten mit Teams der türkischen Jugendnationalmannschaften gearbeitet. Jan Heitmann von der SG wird sein Co-Trainer sein. Projektleiter ist der ehemalige NBBL-Coach der Mannheimer, Rene Ullrich.

Um am JBBL-Spielbetrieb teilnehmen zu können, müssen sich die Metropolitans aber erst noch qualifizieren. Die Turniere finden zwischen dem 15. und 30. Juni statt, es gibt insgesamt 16 Anwärter auf zwölf freie Startplätze in der kommenden JBBL-Saison. „Das wird nicht einfach, aber wir wollen es schaffen“, sagt Peter Eberhardt. bol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019