Rehm: „Wir können Großes erreichen“

Wiesbaden.Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden geht trotz des Fehlens eines Trios zuversichtlich in die Aufstiegsrelegation gegen Zweitligist FC Ingolstadt. „Wir können Großes erreichen und uns für eine tolle Saison belohnen. Alle wollen in die 2. Liga“, sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Hinspiel am Freitag (18.15 Uhr/ZDF) vor heimischer Kulisse. Fehlen werden Innenverteidiger Niklas Dams und Offensivspieler Jules Schwadorf, für die das erste Duell nach Verletzungen noch zu früh kommt.

„Sie fallen am Freitag aus“, sagte Rehm. Für das Rückspiel am kommenden Dienstag könnte das Duo aber eine Option sein. Besonders heiß auf die Partie ist Torjäger Manuel Schäffler, der von 2012 bis 2014 für den FCI stürmte. „Ich freue mich extrem auf das Spiel und will das Maximum geben, damit wir unser Ziel erreichen“, sagte der 30-Jährige. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019