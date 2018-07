Reizvolle Begegnungen

Anzeige

Die Favoritenrolle gehört der Spvgg 06 Ketsch (Landesliga) beim Kreisligisten SG Waibstadt. Aus Sicht des Mannheimer Fußballkreises noch der FV Brühl beim VfB St. Leon (beide Landesliga), und der SV 98 Schwetzingen gegen die SG Kirchheim (beide Verbandsliga). Der SV Waldhof Mannheim greift erst in der dritten Runde ins Geschehen ein und muss in den Vorjahren in die Region Odenwald reisen. Der Gegner entspringt dabei aus dem Duell zwischen den Siegern aus TSV Mudau (KL) gegen FC Hundheim-Steinbach (LL) und SpVgg Neckarelz (LL) gegen VfR Uissigheim (LL). Im Falle eines Weiterkommens könnte der Gegner des SVW im Achtelfinale TSG 62/ 09 Weinheim oder VfB Eppingen lauten. Gespielt wird die 1. Runde am Wochenende 21./22. August. wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.07.2018