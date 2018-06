Reizvolle Lokalvergleiche möglich

Anzeige

Mannheim.Die öffentliche Auslosung zur ersten Runde im Pokalwettbewerb des Deutschen Handballbundes, für den sich neben Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen aus der Region auch Liga-Konkurrent TSG Friesenheim und die beiden Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen und SG Leutershausen qualifiziert haben, steht heute im Fokus der Handball-Fans. Die erste Runde um den DHB-Pokal wird am 18./19. August in Form eines Viererturniers ausgetragen. Samstags werden die „Halbfinals“ gespielt, die beiden Sieger ermitteln dann sonntags, wer in die zweite Runde einziehen darf.

In einer Aussendung verdeutlichet die veranstaltende Handball-Bundesliga (HBL) noch einmal, nach welchem Verfahren vorgegangen wird. Im Gegensatz zum Vorjahr liegt „das Erstzugriffsrecht für die Ausrichtung der Final-Four-Turniere bei den jeweils teilnehmenden klassentiefsten Vereinen. Falls die Ausrichtung abgelehnt wird, kann die Veranstaltung ‚weitergereicht‘ werden“, heißt es in der Mitteilung. Im Vorjahr hatte die HG Oftersheim/Schwetzingen ein Turnier mit Friesenheim, Melsungen und Neuhausen/Erms durchgeführt, da damals die anderen Teams auf eine Ausrichtung verzichtet hatten. Die 64 teilnehmenden Mannschaften werden auf vier Lostöpfe (Nord und Süd) verteilt. Die Auslosung findet im Düsseldorfer ISS Dome statt und wird via Facebook auf der HBL-Seite ab 12 Uhr live übertragen.

Die Rhein-Neckar Löwen könnten dabei unter anderem auf Haßloch, Oftersheim/Schwetzingen oder Leutershausen treffen, die wie fünf andere Drittligisten in Lostopf 4 eingeordnet wurden. mj/red