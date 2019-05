Relegation gegen Portugal

Frankfurt.Termin und Veranstaltungsort für das EM-Relegationsspiel des deutschen 15er-Rugby-Nationalteams der Männer stehen fest. Wie der Deutsche Rugby-Verband am Montag mitteilte, tritt die DRV-Auswahl am 15. Juni (14 Uhr) in Frankfurt/Main gegen Portugal an. Dabei geht es um den Verbleib in der höchsten europäischen Spielklasse unterhalb der Six Nations.

Die Mannschaft von Headcoach Mike Ford hatte alle fünf Matches der Europameisterschaftsserie verloren. 18:26 gegen Russland, 22:29 gegen Belgien, 10:38 gegen Rumänien, 3:52 gegen EM-Champion Georgien und 10:33 gegen Vize-Europameister Spanien lauteten die Ergebnisse, die Deutschland in die Relegation beförderten. Portugal hat sich als Sieger der Rugby Europe Trophy die Aufstiegschance erkämpft. dpa

