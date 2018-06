Remis besiegelt FHC-Abstieg

Anzeige

Mannheim.Die Chance auf den Klassenerhalt in der 1. Regionalliga Süd war für die Hockey-Herren des Feudenheimer HC nur noch von theoretischer Natur. Dennoch bestritt der Aufsteiger die letzten beiden Heimspiele der Saison mit viel Engagement. Gegen den Würzburger HTC lag der FHC durch die Tore von Cedric Pabst, Moritz Rumstadt und Benedict Krieger zwischenzeitlich sogar mit 3:1 in Führung, die drittplatzierten Franken schafften aber noch ein 3:3 (1:1), was den FHC-Abstieg in die 2. Regionalliga besiegelte. Trotz des feststehenden Abstiegs präsentierte sich die Truppe von FHC-Trainer Peter Maschke auch am Sonntag beim knappen 3:4 (1:2) gegen den TuS Obermenzing kämpferisch. and