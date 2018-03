Remis hilft nur der Moral

Anzeige

Kaiserslautern.Für den 1. FC Kaiserslautern rückt der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga immer näher – doch damit abfinden wollen sich die Roten Teufel nicht. „Es ist noch nicht vorbei“, sagte Trainer Michael Frontzeck nach dem am Samstag in Unterzahl erkämpften 1:1 (0:0) gegen den FC St. Pauli.

Der Punkt war zwar gut für die Moral, hilft dem Tabellenschlusslicht aber nicht wirklich weiter. Vorerst beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz weiter fünf Zähler. Bei einem Sieg von Erzgebirge Aue im Kellerduell gegen Greuther Fürth am Montagabend würde der Abstand zum rettenden Ufer jedoch auf acht Zähler anwachsen.

Es scheint also, als würden sich die Pfälzer nicht mehr für ihre Aufholjagd in den vergangenen Wochen belohnen können. Trotz 14 Punkten aus zehn Rückrundenspielen – vier Zähler mehr als in der gesamten Hinserie – ist die Rettung fern. „Leider sieht es so aus, dass der eine Punkt zu wenig ist. Das werden wir aber erst am Ende der Saison wissen“, sagte Halil Altintop. Dank der Länderspielpause haben die Pfälzer nun etwas länger Zeit, die Akkus für den Endspurt der Saison noch einmal aufzuladen. Doch wenn die finale Phase beim Gastspiel in Duisburg am 31. März eingeleitet wird, lastet mehr Druck denn je auf den Schultern der Roten Teufel. dpa