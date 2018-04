Renntag hoch dotiert

Anzeige

Hochüberlegen gewann im März sein Southern Comfort, auch jetzt gehört er zu den Topfavoriten im Ausgleich III über 2500 m (17.45 Uhr). Zumindest in den Augen von Konkurrent Marco Klein. „Das ist das am besten besetzte Rennen. Wenn meine Smentana in die Preisgelder läuft, bin ich zufrieden.“

Was macht Sensational Secret?

Die Lorbeeren für seinen Southern Comfort will Horst Rudolph nicht so ganz bestätigen. „Ich glaube, er wird es diesmal schwer haben.“ Auch seine Erwartungen an Pissarro („die 2500 Meter sind etwas zu weit“) und an Olkaria („sie ist noch immer nicht ganz in Schwung“), sind gedämpft.

Gespannt ist Marco Klein auf Sensational Secret. „Sie hat 2017 zweimal in Mannheim einen Ausgleich III gewonnen, aber lange pausiert. Doch sie ist für eine Überraschung gut“, ist er gespannt, wie sie sich unter Sacrdino auf den 1400 Metern im Ausgleich III schlägt (16.40 Uhr). Seinen siebten Galopper lässt er im Ausgleich IV über 1400 Meter starten (15.35 Uhr). „Nantigao ist ein Kandidat für die Plätze eins bis vier.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018