Renntag mit 300 Zuschauern

Mannheim.Auf der Seckenheimer Waldrennbahn vollzieht sich am dritten Galopp-Renntag der Saison ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Nach zwei Veranstaltungen ohne Publikum, gehen für den 7. August 300 Tickets in den freien Verkauf. Die Karten sind allerdings nur online unter www.badischer-rennverein.de/brv_online_tickets zu erwerben. Eine Karte kostet 29 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr) und enthält einen Wettgutschein in Höhe von 10 Euro.

Alle Gäste müssen zum Renntag ihr ausgedrucktes Ticket, den Personalausweis und eine Coronaerklärung mitbringen, die ebenfalls bei der Ticketbuchung heruntergeladen werden kann. Ein Verkauf an der Tageskasse findet nicht statt. Speisen und Getränke können wie gewohnt auf der Rennbahn erworben oder selbst mitgebracht werden. sd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.07.2020