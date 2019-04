Rennverein bedauert Unfall

Mannheim.Galopper Radmaan, der sich am Sonntag beim Badenia-Renntag wie berichtet schwer verletzte, musste eingeschläfert werden. „Das war eine Verkettung ungewöhnlicher Umstände“, bedauert Stephan Buchner, Präsident des Badischen Rennvereins (BRV) den bereits zweiten tödlichen Unfall auf der Waldrennbahn in diesem Jahr. „Ein Pferd wurde reiterlos, weil der Steigbügel brach – so etwas passiert eigentlich nie. Dann lief dieses Pferd mit den anderen mit – was immer wieder vorkommt. Doch dass es am Übergang zur Jagdbahn Radmaan an die innere Abgrenzung drängte, war nicht vorhersehbar.“ Ebenso wenig, dass die Planke brach und Radmaan die Flanke aufriss.

„Unsere Rails entsprechen internationalem Standard, ein Bruch ist noch nie vorgekommen.“ Gleichwohl werden Buchner und sein Team intensiv nach potenziellen Gefahrenquellen suchen. Am ersten Renntag hatte sich ein Pferd ohne äußere Einflüsse die Schulter gebrochen. sd

