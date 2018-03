Retter aus der Babypause

Anzeige

MANNHEIM.Manuel Fuchs ist seit Jahren ein Inbegriff des Kreisliga-Fußballs. Als Flügelflitzer des MFC 08 Lindenhof hat er sich in Mannheims Fußball-Oberhaus durchaus einen Namen gemacht. Dennoch hatte man ihn in letzter Zeit kaum noch auf dem Schirm – und das hat einen guten Grund. „Ich habe zwei kleine Kinder, das jüngste ist jetzt gerade einmal vier Wochen alt. Ich habe mich vor der Saison bewusst dafür entschieden, kürzer zu treten und nur noch in der Privatmannschaft zu trainieren und zu spielen“, erklärt der 27-Jährige. „Die Zeit mit der Familie war mir jetzt wichtiger.“

Dennoch hatte er sich die Hintertür offengelassen, den Lindenhöfer Ligamannschaften bei Engpässen auszuhelfen. Zudem bestand auch noch eine kleine Verpflichtung gegenüber A-Liga-Coach Christian Heitz. „Ich habe durch ihn meine heutige Frau und Mutter meiner Kinder kennengelernt. Da hat er letztens zu mir gesagt, dass ich ihm dafür noch den einen oder anderen Einsatz in der zweiten Mannschaft schuldig bin“, berichtet Fuchs mit einem Schmunzeln.

Am vergangenen Sonntag war es dann soweit: Die Krankheitswelle hatte auch vor dem MFC 08 II nicht haltgemacht und erzwang den Einsatz von Fuchs gegen den Tabellenführer SV Rohrhof. Und der Offensivakteur fügte sich gleich hervorragend ein. Es war die 11. Spielminute und Fuchs lief zur Eckfahne, um einen Eckstoß zu treten. „In diesen Klassen habe ich mir angewöhnt, den Ball hart hereinzubringen und auf einen Abnehmer zu hoffen“, schildert Fuchs sein Vorhaben. Dann schlug der Ball jedoch ohne Berührung irgendeines weiteren Spielers direkt im langen Eck ein. „Der Ball wurde immer länger und hat geflattert und dann ist er am zweiten Pfosten eingeschlagen“, schildert er die Szene, die zum 1:0 geführt hat. „Ich habe dem Torwart von Rohrhof dann auch gesagt, dass er schwer zu halten war.“ Einen direkten Eckballtreffer hatte Fuchs zuvor allerdings noch nicht erzielt.