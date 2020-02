Rettung in Sicht

Langen.Zum Rückrundenauftakt der ersten Bundesliga haben die Bowlingdamen des BC Royal Viernheim (USC) in Langen nach einem verpatztem Vorrundenabschluss wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt. Für die Südhessinnen sah es vor allem in der ersten Hälfte der Spielzeit gut aus, in der man sich nach fünf Begegnungen nur dem VfL Wolfsburg geschlagen geben musste. Den Aufschwung im zweiten Spielabschnitt, unter anderem gegen den starken Tabellenführer Kraftwerk Berlin und Verfolger FTG Frankfurt, konnte Royal allerdings nicht mehr in Punkte umsetzen.

Mit einer soliden Pin-Ausbeute ist es dennoch gelungen, den Abstand zum rettenden Ufer zu verringern. Am kommenden Spieltag in Berlin wird sich die Truppe um Teamchefin Martina Kolbenschlag allerdings noch etwas steigern müssen, um sich endgültig aus der Gefahrenzone zu befreien. Stark bei Royal einmal mehr Nicole Blase mit einem Spielschnitt von 190 Pins.

Oliver Blase setzt Akzente

In der 2. Bundesliga Süd der Herren konnte der ABC Mannheim (TSV 1846) mit den geworfenen Pin Zahlen nicht an den fulminanten Auftritt des vorangegangenen Spieltags anknüpfen, aber den TSV-Cracks gelangen in Bamberg immerhin fünf Siege aus neun Begegnungen. „Wir haben damit unseren Mittelfeldplatz weiter stabilisiert“ blickt Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup gelassen auf den restlichen Verlauf der Rückrunde. Weiter geht es am 7. März in Frankfurt-Eschersheim. Bei Mannheim setzte Routinier Oliver Blase mit 197 Pins im Schnitt Akzente. ra

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020