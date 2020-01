Revanche missglückt

Mannheim.Gemischte Gefühle bei den Volleyball-Teams der VSG Mannheim DJK/MVC: Während die Regionalliga-Damen und die Oberliga-Herren jeweils klare 0:3-Niederlagen kassierten, feierten die Damen II aus der Verbandsliga zwei 3:0-Heimsiege gegen den TV Bretten und den TSV Mühlhausen. Damit ist die VSG II (26 Punkte) bis auf einen Zähler an den Zweiten aus Bretten (27) herangerückt.

Die Regionalliga-Damen wollten sich beim Tabellendritten TV Villingen für die Hinrunden-Niederlage revanchieren, doch in den ersten beiden Durchgängen wurde der Plan durch starke gegnerische Aufschläge und wacklige Annahmen auf der eigenen Seite durchkreuzt (16:25, 13:25). Erst im dritten Satz (18:25) zeigten sich die Kampfstörche von einer besseren Seite. An Tabellenplatz sechs änderte die Niederlage in Villingen nichts, nun wollen die VSG-Damen am Samstag beim Achten MTV Ludwigsburg etwas Zählbares mitnehmen.

Die Oberliga-Herren liegen auf Platz sieben und haben am Samstag (20 Uhr, GBG Halle) die Chance, gegen den Tabellennachbarn TV Kappelrodeck (6.) zu punkten. sd

